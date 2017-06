Autobrände in Zemmer-Rodt: Polizei sucht Zeugen

Der erste Brand ereignete sich laut Polizei an Neujahr gegen 6:50 Uhr in der Bruchwiesenstraße. Am Sonntag, dem 29. Januar, brannte ein Auto gegen 3:50 Uhr in der Feldstraße. Es folgte ein weiterer Brand in der Talstraße, diesmal an Weiberdonnerstag, 23. Februar, gegen 23:40 Uhr. Der letzte Brand wurde am Sonntag, 11. Juni, um 23:31 Uhr in der Trierer Straße in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses gemeldet.Nun habe Eine Zeugin in räumlicher und zeitlicher Nähe zu diesem Brandereignis eine möglicherweise wichtige Wahrnehmung gemacht, teilt die Polizei mit. Sie sei durch einen lauten Knall wachgeworden und habe anschließend lautes Geschrei auf der Straße gehört. Das Geschrei stammte demnach von zwei männlichen, vermutlich alkoholisierten Personen. Es seien unter anderem die Sätze „Mach dat nit!“ und „Ich hau dir auf die Fresse!“ gefallen. Anschließend sei eine Person weggelaufen.



Möglicherweise habe ein Mann den Brandstifter bei der Tat oder deren Vorbereitung beobachtet und wollte ihn davon abhalten. Die Polizei bittet nun gezielt diesen Mann, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden, auch wenn dieses Gespräch nicht in Verbindung mit dem Brand stehen sollte. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, mail: pischweich@polizei.rlp.de , in Verbindung zu setzen.