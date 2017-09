Baustelle B49: Noch bleiben nachts die Ampeln zwischen Trier-Zewen und Igel aus

Die gute Nachricht direkt zu Beginn: Vorerst wird die Ampel auf der Bundesstraße 49 zwischen Trier-Zewen und Igel nur dann den Verkehr regeln, wenn auch wirklich an dem Streckenabschnitt gearbeitet wird. Das sagt Peter Braun vom zuständigen Landesbetrieb Mobilität Trier im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. In den Abend- und Nachtstunden kann somit der Verkehr vorerst nahezu ungestört rollen.Nach der guten Nachricht nun die weniger gute: Bis in die Weihnachtszeit werden die Ampeln dauerhaft in Betrieb sein, wenn es ans Eingemachte geht. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, an dem die ersten Meter Fahrbahndecke abgefräst werden. Wann das genau sein wird, kann Peter Braun aktuell noch nicht sagen. Er geht davon aus, dass ab Mitte der Woche die Bankette stabilisiert werden. Anschließend geht’s dann an die Fahrbahn, die nach Meinung des Landebetriebs aufgrund von Schäden erneuert werden muss.Eher beschaulich und nach dem morgendlichen Berufsverkehr begonnen hat das folgenschwere Straßenbauprojekt am Montag gegen 9 Uhr. Es wird dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer sicher noch Kopfschmerzen bereiten. Denn es gibt derzeit gleich mehrere Baustellen (der TV berichtete): Die Bergaufspur der B 51 zwischen Trier und der A 64 ist gesperrt. Auf der anderen Moselseite macht die Baustelle auf der Bundesstraße 419 in Temmels den Pendlern das Leben schwer.Am gestrigen Montag mussten noch relativ wenig Verkehrsteilnehmer dabei zuschauen, wie ein Bagger Leitplanken abmontiert. Nach 15 Uhr begann dann so langsam der Feierabendverkehr. Damit wuchsen die Schlangen vor den Ampeln. Doch das befürchtete Chaos blieb erst einmal aus. Denn gegen 16.30 Uhr fließt der Verkehr am Montag so, als ob es nie die Ankündigung von Bauarbeiten gegeben hätte. Der Grund ist schnell erklärt: Die Ampeln waren außer Betrieb.Aufgrund dieser pendlerfreundlichen Regelung wird sich auch später zeigen, wie es mit der Umleitungsstrecke für Busse funktioniert. Denn eigens für die Baustellenzeit ist ein parallel zur Bundesstraße verlaufender Wirtschaftsweg zwischen Igel und Zewen für diese Fahrzeuge freigegeben worden. Allerdings nur für Busse und landwirtschaftliche Zugmaschinen. Als Schleichweg ist die schmale Strecke hingegen nicht gedacht.