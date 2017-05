Beladener Anhänger rollt Straße an der Mosel hinab

Ein 47-jähriger LKW-Fahrer einer Baumaschinenfirma hatte auf einem geraden Steilstück der Bergstraße in Pölich seinen Anhänger, beladen mit schweren Teilen eines Baukrans, abstellen wollen. Ein weiterer Mitarbeiter der Firma traf alle erforderlichen Maßnahmen für das Abkoppeln, unter anderem das Unterlegen von Keilen unter die Räder des Anhängers. Beim Abkoppeln des Anhängers machte sich dieser jedoch selbständig, überfuhr die Unterlegkeile durch das hohe Gewicht und rollte führerlos die steile Bergstraße hinab, so die Polizei.



Glücklicherweise schlug die Deichsel des Anhängers bereits nach wenigen Metern ein, sodass der Anhänger von der Fahrbahn nach rechts abkam und gegen einen großen, etwa sechs Meter hohen Nussbaum stieß. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett umgestoßen, konnte aber den Anhänger stoppen. Durch den umgestürzten Baum und Teile des Baukrans entstand erheblicher Sachschaden am darunterliegenden Feuerwehrhaus. Dort wurde eine Außentreppe beschädigt. Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Anhängers erfolgte problemlos. Die Ladung blieb unversehrt.