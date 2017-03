Betrügerische Dachdeckerkolonne kassiert mehr als 5000 Euro für fehlerhafte Arbeiten in der Region

Sechs Arbeiter sind laut Polizei mit einem weißen Transporter polnischer Zulassung in Mertesdorf am 7. März und 8. März unterwegs gewesen, um dort Dacharbeiten durchzuführen. Insgesamt haben sie 5100 Euro für ihre Tätigkeit gefordert und erhalten, teilt die Polizei mit. Im Nachgang kamen bei den Auftraggebern Zweifel an der fachmännischen Ausführung und der Höhe der Rechnung auf. Daher erstatteten sie Strafanzeige.



Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 9. März in Aach. Hierbei haben laut Polizei zwei Arbeiter einen weißen Kastenwagen, ebenfalls mit polnischer Zulassung, genutzt. Das Kennzeichen sei allerdings nicht identisch mit dem Transporter in Mertesdorf gewesen. Die zwei Arbeiter boten zunächst einen Austausch für ein defektes Fallrohr für 40 bis 50 Euro an. Nach laienhafter Ausführung der Arbeiten forderten die Dachdecker schließlich 2000 Euro. Letztlich zahlten die Hausbesitzer 150 Euro.



Da die Dachdeckerkolonne möglicherweise noch in der Region unterwegs ist, rät die Polizei zur Vorsicht. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Telefonnummer 06502/91570, E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de