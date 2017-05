Bombenattrappe in Erste-Hilfe-Koffer unter Wasserbilliger Grenzbrücke gefunden

Wie die Trierer Polizei berichtete, hatte ein Passant einen zunächst unverdächtigen Erste-Hilfe-Koffer am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr auf dem Radweg unterhalb der Tourist-Information am Grenzübergang in Wasserbilligerbrück gefunden und geöffnet. Als er Platinen und Drähte erkannte, informierte er die Polizei.



"Schnell und eindeutig" hätten die Beamten erkannt, dass es sich dabei um die Attrappe einer Bombe handelte. Dies habe sich auch durch ein beigefügtes Schreiben bestätigt, das eine Drohung gegen eine der Polizei noch nicht bekannte Person enthielt.



Die Polizei stellte den Koffer sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Bastler ein. Von der Attrappe sei zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen.



Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Erste-Hilfe-Koffer oder dem Bastler geben können oder die beobachtet haben, wie jemand den Koffer dort ablegte. Hinweise an die Kriminalpolizei Trier 0651/97792290.