Wie die Polizei Schweich am Sonntagmorgen bestätigte, wurde gegen 20.45 Uhr am Samstagabend ein Brand im Seniorenheim St. Joseph in Schweich gemeldet. Dort stand aus bislang ungeklärter Ursache ein Adventskranz in Flammen. Als die Feuerwehr Schweich anrückte, hatte eine Angestellte den brennenden Kranz bereits mit dem Feuerlöscher gelöscht. Zwei Heimbewohner und die Angestellte wurden zur Nachbehandlung wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sorgte für die Belüftung des verrauchten Raumes. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schweich und Issel, der Rettungsdienst sowie die Polizei Schweich. red/siko