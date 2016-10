Buntes Trier demonstriert im Hochwald für Solidarität mit Flüchtlingen

Der AfD-Kreisverband Trier-Saarburg organisierte am Samstag an der Grillhütte Schornstein-Wald bei Osburg eine Parteiveranstaltung. Zu den Gastrednern gehörten unter anderem Björn Höcke (Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag), Christiane Christen (stellvertretende Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz) und Edeltraud Schwarz (Mitglied im Landesvorstand Bayern). Etwa 50 Interessierte folgen der Einladung nach Osburg.Der Verein "Für ein buntes Trier, gemeinsam gegen Rechts" hatte über Internetplattformen aufgerufen, an einer Demonstration für Solidarität mit Flüchtlingen und gegen die AfD teilzunehmen. Um 17 Uhr trafen sich auf dem Dorf- und Festplatz in Osburg etwa 100 Teilnehmer, darunter Lothar Rommelfanger, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag.Nach der Begrüßung ging es quer durch den Ort zur Grillhütte. Polizeibeamte begleiteten die Demonstranten auf dem etwa ein Kilometer langen Weg. Etwa 80 Polizeikräfte aus Trier und dem Land, darunter viele Bereitschaftspolizisten, sollten einer eventuellen Eskalation vorbeugen. Die Demonstranten positionierten sich vor einem abgesperrten Bereich vor den Anhängern der AfD. Mehrfach forderte die Polizei die friedlichen Demonstranten auf, den Weg frei zu machen für die anreisenden Gastredner der AfD. Viele Buhrufe und lautes Trillerpfeifen schallten über das Gelände.Nach Polizeiangaben kam es während der Demo zu keinen Zwischenfällen. Auch die vorsorglich bereitstehenden Kräfte des Arbeiter Samariter Bundes mussten nicht eingreifen.