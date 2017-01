Busumleitung in Schweich - Ortsdurchfahrt am Sonntag ganztägig gesperrt

Daher fahren die Busse der Linie 87 in diesem Zeitraum aus Issel kommend über die K 35 Isseler Straße bis zur Haltestelle Ermesgraben, weiter über Isseler Straße, Feldstraße, Bahnhofstraße Haltestelle Bertardastraße und Langfuhrstraße. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Richtung.



Für die Dauer der Vollsperrung sind die Haltestellen Brunnen, Schulzentrum, Altes Weinhaus und Bahnhofstraße aufgehoben.



Für Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung.