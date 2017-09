Der Schweicher Schuss bleibt ein Rätsel

(har) Die Polizei hat keine neuen Erkenntnisse darüber, was am frühen Abend des 22. August auf dem Moselradweg unter der Schweicher Autobahnbrücke geschehen ist - oder nicht. Trotz Zeugenaufrufs hat es nach Auskunft von Polizeisprecher Karl-Peter Jochem keine Zeugenaussagen zum unmittelbaren Geschehen gegeben.Drei Männer hatten bei der Polizei ausgesagt, dass einer aus der Gruppe von einer Kugel getroffen worden war. Gut eine Woche nach der Schussverletzung hatte die Polizei einen Fahndungsaufruf herausgegeben.Mehr zum Thema: Ein Schuss gibt Rätsel auf Grund dafür waren Zweifel an der Schilderung der Männer. Am angeblichen Tatort waren weder eine Patrone noch Blutspuren gefunden worden, obwohl der 21-Jahre alte Mann einen Durchschuss des Oberschenkels hatte. Zudem hatte das Projektil die Wade verletzt.Polizeisprecher Jochem sagte auf TV-Anfrage, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei andauern.