Die Römische Weinstraße feiert in Schweich

Eines der größten Feste an der Mosel, das Fest der Römischen Weinstraße, steht vor der Tür. Vom 5. bis 7. Mai gibt es wieder die bewährte Mischung aus musikalischer Unterhaltung, kulinarischen Spezialitäten sowie Spiel und Spaß für Jung und Alt. Im Mittelpunkt steht natürlich der Wein aus der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße.Die italienische Partnergemeinde Murialdo ist wie ganz Ligurien ein Eldorado für Feinschmecker. Landestypische Gerichte, etwa mit getrockneten Kastanien, werden auch bei der 32. Auflage des Weinstraßenfestes in Schweich am Spezialitätenstand der Partnergemeinde angeboten. Alle Wein- und Essensstände öffnen am Freitag, 5. Mai, ab 18 Uhr. An den beiden Bühnen vor der Pfarrkirche St. Martin und vor dem Rathaus können die Besucher abends je nach Musikgeschmack zwischen mehreren Bands auswählen: "Nullstatus" steht für handgemachte Popmusik, die von allen Altersgruppen gerne gehört wird. Die Musiker treten von 20 bis 22 Uhr an der Kirche auf. Anschließend geht es dort bis nach Mitternacht mit "Replay" weiter. Die sechs Musiker bringen das Beste aus 40 Jahren Rock und Pop. Auf der Bühne vor dem Rathaus unterhält der Musikverein Leiwen von 19.30 bis 22 Uhr. Gegen 20 Uhr wird die neue Weinkönigin der Römischen Weinstraße, Senta Schmitt, gekrönt. Ihr zur Seite stehen die Weinprinzessinnen Celine Reis und Julia Michalofsky. Schirmherr ist Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Er wird den traditionellen Fassanstich vornehmen. Mit der Band "Tonsport" (Soul, Raggae, Pop, Rock) geht es ab 22 Uhr weiter. Junge Talente aus Schweich und der Region zeigen im Singer- und Songwriter-Zelt vor dem Kindermodengeschäft "Zick Zack", was sie so alles auf der Pfanne haben. Gute Laune in der Weinstraße verbreitet wie eh und je die beliebte "Brass Connection".Das Programm am Samstag, 6. Mai: Eröffnung der Stände um 17 Uhr, Musik mit "Vintage 7" (20 bis 22 Uhr) und "Four Senses" (22.15 bis 1.30 Uhr) an der Kirchenbühne sowie "The Jomtones" mit Special Guest "Sly" (Tobias Weber) und DJ Franky auf der Rathaus-Bühne (20 bis 1.30 Uhr).Sonntags öffnen die Stände bereits um 12 Uhr. Von 14 bis 18 Uhr steigt das Spielfest der Sparkasse Trier auf dem Parkplatz vor der Sparkasse. Von 12 bis 17 Uhr ist Shopping-Zeit. Die Geschäfte der Moselstadt laden zum verkaufsoffenen Sonntag. Von 19 bis 22 Uhr gibt es Musik mit der Band "Just the two of us". Gepflegte Unterhaltung zum gepflegten Schoppen ist von 12 bis 22 Uhr an der Rathaus-Bühne angesagt. Dort treten die Musikvereine Bekond und Detzem sowie die Bigband der Realschulen Neumagen und Schweich auf.Am Sonntagabend endet das Weinfest, der Montag (8. Mai) ist für die Marktkaufleute reserviert. Sie bieten von 9 bis 18 Uhr ihre Waren an.