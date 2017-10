Drei Leichtverletzte nach Unfall bei Salmrohr

Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich hat vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall am Samstag auf der A 1 in Höhe des Parkplatzes Salmrohr geführt.Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer sei gegen 12.37 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken gefahren, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplanings ins Schleudern geraten sei. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 29-Jährigen, in dem insgesamt fünf Personen, darunter ein 4 Monate alter Säugling, saßen. Drei Erwachsene in diesem Wagen wurden leicht verletzt.Der 68-jährige habe, so die Polizei, angegeben, dass der andere Wagen zum Überholen ausscherte und ihn wohl nicht gesehen habe. Daraufhin habe er abbremsen müssen und sei ins Schleudern geraten. Der 29-jährige Fahrer des anderen Wagens bestreite das.Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich und zwei Streifen der Autobahnpolizei Schweich.Da die Unfallursache noch nicht eindeutig geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Hinweise an die Autobahnpolizei in Schweich (06502/91650 oder pastschweich@polizei.rlp.de ).Den Unfall nimmt die Polizei zum Anlass, an die Autofahrer zu appellieren, bei schlechten Wetterbedingungen defensiver zu fahren, da es sonst infolge nicht angepasster Geschwindigkeit immer wieder zu Unfällen kommen könne.