Ein Scherz sorgt für Furore an der Mosel: Erst Hollywood, dann Lollywood und nun wieder Hollywood

Die Scherze in der Hexennacht sind manchmal gar nicht so amüsant. Herausgerissene Pflanzen oder mit Rasierschaum verschmierte Haustüren sind eher lästig denn lustig. In Leiwen hat die oder haben die Hexen hingegen ins Schwarze getroffen. Seit dem 1. Mai prangt im Weinberg gegenüber von Leiwen der Schriftzug „HOLLYWOOD“. Ein Bild des Schriftzugs sorgt in den sozialen Netzwerken derzeit für Furore. Der Beitrag auf der Seite der Lokalredaktion Trier des Trierischen Volksfreunds bei Facebook hat inzwischen weit mehr als 45.000 Menschen erreicht.Die Resonanz ist durchweg positiv. So schreibt Facebooknutzerin Bärbel Nerstheimer: „Oh, das ist ne lustige Idee. Schön, dass es noch fantasievolle Hexen und Hexer gibt, aber ich muss auch bemerken, dass in Mehring kleine und große Hexen darauf geachtet haben, keinen großen Schaden zu machen. Ich sag’ da mal Spaß und Gaudi. Damit kann man leben.“ Andrea Schulz schreibt: „Ganz toll! Endlich mal tolle Ideen... Unbedingt stehen lassen!“ Und Freia Willems-Theisen kommentiert „Schön zu sehen, dass doch noch mit Fantasie und richtig Arbeit gehext wird – in der Regel trifft man nur noch dumme Zerstörung an.“ Einige Nutzer haben zudem angemerkt, dass es den Hollywood-Schriftzug vor fünf Jahren auch schon in Traben-Trarbach-Wolf gegeben hat.Für einige Stunden ist aus dem Leiwener Schriftzug dann nach Auskunft von Arthur Schmitt dann „LOLLYWOOD“ geworden. Und der bei Trittenheim aufgestellte Hinweis „ARKTIS" sei um den Zusatz „3 km“ Richtung Leiwen ergänzt worden.Zwar ist die Hexennacht schon einige Tage vorbei. Doch offensichtlich sind weiterhin Hexen und Hexer an der Mosel aktiv. Denn am Donnerstag war dann die Leiwener Welt wieder in Ordnung. Aus dem L war wieder ein H geworden. Ob in Sachen Schriftzug das letzte Wort gesprochen ist, ist bisher nic ht bekannt. Vielleicht gibt es ja bald ein „BOLLYWOOD“ gegenüber von Leiwen.