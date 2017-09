Ein kleiner Auffahrunfall auf der B49 zwischen Zewen und Igel und seine gravierenden Folgen

Kleine Ursache, zeitraubende Wirkung: In dieser Woche haben die Arbeiten an der Bundesstraße 49 zwischen Trier-Zewen und Igel begonnen. Deshalb fließt dort der Verkehr nicht in seinen gewohnten Bahnen, während die vorbereitenden Arbeiten laufen (der TV berichtete).Am Mittwochmorgen hat eine andere Ursache dafür gesorgt, dass es nicht richtig vorangegangen ist. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Trier hat es gegen 7.20 Uhr einen Auffahrunfall in Fahrtrichtung Luxemburg gegeben. Die Folge war ähnlich wie bei einer langen Ampelphase. Es hat Rückstaus gegeben, die eine verlängerte Fahrtzeit zur Folge hatten.Im sozialen Netzwerk Facebook berichteten Nutzer, rund eine halbe Stunde länger für die Strecke nach Luxemburg gebraucht zu haben. Die Schlangen hätten teilweise bis zur Gottbillstraße im Trierer Stadtteil Zewen sowie in Richtung Trier bis kurz vor Wasserbilligerbrück gereicht.Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch auch ohne den Blechschaden. Zeitweise staute sich der Verkehr auf beiden Seiten über jeweils einen Kilometer. TV-Redakteur Bernd Wientjes war mit seinem Wagen mittendrin. Er sagt: "In Igel selbst standen die Autos fast eine halbe Stunde lang still." Die beiden Ampeln an der einspurigen Baustelle kurz hinter dem Ortsausgang Igel seien ausgeschaltet gewesen. Zwei Bauarbeiter hätten von Hand den Verkehr geregelt. Das habe dann dazu geführt, dass es vor allem Richtung Trier nur schleppend voranging, während der Verkehr Richtung Luxemburg halbwegs normal floss.Von der bauausführenden Firma hieß es hingegen dazu, dass die Ampel sehr wohl funktioniert habe. Derzeit könne man noch nicht sagen, wann mit den Arbeiten an den Fahrbahnen begonnen werde. Die haben nämlich zur Folge, dass permanent nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird und der Verkehr durchgehend mit einer Ampelschaltung geregelt wird.Aus nächster Nähe hat Klothilde Scharfbillig die ganze Angelegenheit miterlebt. Sie sagt, dass zwischen 7.30 und 14 Uhr durchgehend Stau gewesen sei. Unter anderem auch deshalb, weil die Müllabfuhr unterwegs war. "Dann war eine Stunde lang normaler Verkehr", sagt Scharfbillig, die an einem Stand am Straßenrand unter anderem Wein und Federweißen verkauft.Der Igeler Leo Geißler berichtet ebenfalls davon, dass zeitweise der Verkehr Richtung Trier gestanden habe. Für das Geschäft sei der Stau nicht gut, sagt der Igeler Winzer. "Obwohl die Autos langsam fahren, halten nur sehr wenige an."Erst mit dem Ende der Arbeiten gegen 17 Uhr normalisierte sich wieder die Lage. Es ist davon auszugehen, dass sich in den kommenden Tagen in Igel und Zewen ähnliche Szenen abspielen werden wie am Mittwoch.