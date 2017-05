Einbrecher steigen durch Loch im Dach in Supermarkt ein und erbeuten Zigaretten

Wie die Polizei mitteilte, stiegen Einbrecher in der Nacht vom 28. auf den 29. April über das Flachdach eines Tierfachmarkts auf das Dach eines Supermarktes im Ermesgraben in Schweich. Dort entfernten sie mehrere Dachziegel und verschafften sich so über eine Öffnung im Dach Zugang zum Markt. Der oder die Täter gelangte über die Zwischendecke in den Verkaufsraum. Dort wurden gezielt sämtliche Zigarettenstangen im Wert von rund 2000 bis 3000 Euro entwendet.Die Polizei konnte am Tatort umfangreiche Spuren sichern. Zudem wurde eine Person bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt.Die Polizei sucht Zeugen. Beobachtungen von auffälligen, ortsfremden Personen und Fahrzeugen, möglicherweise auch schon in der Phase vor der Tat, seien von besonderem Interesse. Wegen der zu bewältigenden Höhenunterschiede am Tatort geht die Polizei von der Nutzung einer Leiter oder eines ähnlichen Gegenstands aus. Eventuell nutzten die Täter eine fremde Leiter von einem anderen Grundstück in Tatortnähe. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570, pischweich@polizei.rlp.