Elektrokabel und Heizkörper entwendet: Unbekannte brechen an der Ruwer in leerstehendes Hotel ein

Wer hat in den letzten Wochen und Monaten Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Wer hat beobachtet, dass gebrauchte Badezimmerarmaturen, Heizkörper o.a. zum Verkauf angeboten wurden?

Wer kann sonstige sachdienstlichen Hinweise geben?

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-3200 oder -3162

Wie die Polizei mitteilt, sind vermutlich zwischen dem 19. und 23. Mai unbekannte Täter in das leerstehende Gebäude an der Hauptstraße eingebrochen. In dem Gebäude haben sie teilweise mit brachialer Gewalt Wände aufgerissen, um Elektrokabel herauszureißen, sowie Heizkörper, Badinstallationen und sonstige Gegenstände abgebaut und entwendet. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass bereits zuvor in unregelmäßigen Abständen gleichartige Einbrüche in das leerstehende Haus stattgefunden haben.Der Schaden, der durch die Taten am und im Gebäude entstanden ist, dürfte sich laut Polizei auf etwa 30.000 Euro belaufen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände dürfte bei etwa 15.000 Euro liegen.Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter jeweils mehrere Tage in dem Gebäude „gearbeitet“ haben und ihre Beute mit größeren Fahrzeugen, z.B. Kleintransportern abtransportiert haben. Dies könnte von vorbeifahrenden Autofahrern oder Spaziergängern beobachtet worden sein.Die Polizei fragt: