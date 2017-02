Erhöhte Kohlenmonoxidwerte in Schweicher Wohnhaus: Feuerwehr rettet drei Menschen

(Schweich) Eine defekte Heizungsanlage hat am frühen Samstagmorgen in einem Haus in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst, wie die Polizei mitteilt: Drei Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht