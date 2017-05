Exhibitionist auf Rastplatz in Hetzerath - Polizei sucht Zeugen

(Schweich) Am Samstagabend ist es im Bereich des Toilettenhäuschens auf dem Autobahnrastplatz Hetzerath an der BAB A1 in Richtung Saarbrücken zu exhibitionistischen Handlungen durch einen 55-jährigen Mann gekommen.