Exquisit: Neue Mensen für Grundschulen in Leiwen und Föhren

In Leiwen ist für die Schülerspeisung eine Mitnutzung der im Bau befindlichen Gemeindehalle geplant, in Föhren soll ein Anbau in Holzmodulweise auf den oberen Schulhof kommen. Dagegen protestieren Eltern und Lehrer. Sie haben eine Online-Petition initiiert. Das Ziel: Mensa und Betreuungsräume sollen auf einen bestehenden Klassentrakt aufgestockt werden (siehe Info). Die Petition mit 720 Unterstützerunterschriften geht an Bürgermeisterin Christiane Horsch. In der Sitzung des Verbandsgemeinderats Schweich am Donnerstag wird die Planung vorgestellt. Beschlossen wurde der Schulhof-Anbau bereits im Mai 2016. Dennoch hoffen Eltern aus Föhren, Naurath und Bekond noch auf eine Wende in Richtung Aufstockung.



In Leiwen wird mit Hochdruck am Gemeindezentrum gearbeitet. Am Mittwoch wurde das Dach montiert, nun können die weiteren Arbeiten weitgehend witterungsunabhängig über die Bühne gehen. Nach Fastnacht werde Richtfest gefeiert, Ende des Jahres gehe das Bürgerhaus in Betrieb, teilte Ortsbürgermeister Sascha Hermes bei einer Baustellenbegehung mit. Zeitplan und Kosten bewegten sich im Rahmen.



Das neue Domizil für Bürger, Vereine und die Jugend von Leiwen entsteht unmittelbar vor der Grundschule auf dem früheren Schulhof. Die etwa 100 Schüler der Ganztagsschule halten sich jetzt während der Pausenzeiten im rückwärtigen Bereich der Schule auf. Der wurde in den vergangenen Wochen aufgewertet, unter anderem mit einem Kunstrasenstreifen entlang der Fassade. Dort werden noch Spielgeräte eingebaut, spendiert vom Schulförderverein. Ferner soll bald eine 60 Quadratmeter große Überdachung angebracht werden – als Witterungsschutz.



In Beschlag genommen haben die Kinder und Jugendlichen bereits das „Blaue Klassenzimmer“ am Schantelbach. Angebracht wurden Balancierbalken, ein Kletterschiff und Wasserspiele. Die im Gemeindezentrum vorgesehene Pelletsheizung ist für Turnhalle, Schule und Bürgerhalle gedacht. Die Toiletten sind im Keller der ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebracht. Auch der Flur wird renoviert, über ihn erfolgt der Zugang zu den Küchen. Aus hygienetechnischen Gründen seien die Küchenbereiche für Bürgerhalle und Schule getrennt, sagt Ortsbürgermeister Hermes. Die Schüler werden ihre Mahlzeiten im Foyer zu sich nehmen, das von der großen Halle abgetrennt werden kann. Die Küche im Gemeindezentrum kann bei Feiern (auch privaten) mitgenutzt werden.



Im Gemeindezentrum haben etwa 230 Personen Platz. Halle und Foyer sind zusammen 375 Quadratmeter groß. Die Bühne misst 67 Quadratmeter. Laut Sascha Hermes wird die Schulstraße von der Einmündung Schulstraße/Am Sportplatz bis Höhe Kinderg arten verkehrsberuhigt ausgebaut. Das Gemeindezentrum soll etwa 2,6 Millionen Euro kosten. Die Kosten des barrierefreien Ausbaus der Grundschule werden auf 700.000 Euro geschätzt. In den Sommerferien sollen die Klassen saniert werden. Nach dem Umbau könnte bei Bedarf auch ein Saal im Obergeschoss für eine schulische Nutzung ausgebaut werden, denn der Fahrstuhl soll bis ins Obergeschoss reichen.



ONLINE-PETITION FINDET 720 UNTERSTÜTZER

Schulhof erhalten und stattdessen Mensa und Betreuungsräume auf einen bestehenden Schultrakt aufstocken. Diese Forderung haben 720 Personen für den Schulstandort Föhren erhoben – und es mit ihrer Unterschrift unter eine Online-Petition untermauert. Die Petition, die auch Lehrer unterstützen, haben Susanne Beu-Minden vom Elternbeirat und Klassenelternsprecherin Marline Kruppa initiiert. Das Thema kommt heute im VG-Rat erneut zur Sprache. Es existiert bereits ein Beschluss pro Schulhofbau, jedoch hoffen die Eltern auf „neuerliche Überprüfung der Faktenlage“.