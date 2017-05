Familienfest der VG in Leiwen – Kreisstraße gesperrt

(Leiwen) Auf der Freizeitanlage an der Mosel in Leiwen steigt an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 25. Mai) das Familienfest der Verbandsgemeinde (VG) Schweich. Das Programm startet ab 11 Uhr. Deshalb kommt es zu Straßensperrungen rund um den Ort.