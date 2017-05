Feuer bei Klüsserath: 200 Quadratmeter Unterholz brennen

Feuerwehr (Symbolfoto). Foto: Christian Brunker

(Klüsserath) Bei einem größeren Flächenbrand am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr an der Kreisstraße 40 zwischen Klüsserath und Hetzerath ist eine Fläche von 200 Quadratmetern Gelände verbrannt. Ein Grundstückbesitzer hatte auf seinem Land Äste und Grüngut verbrannt. Durch Funkenflug entzündete sich dann auf der Gemarkung „Zum Rüster“ in einem bewaldeten Gebiet Unterholz und trockenes Gras.