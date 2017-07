Feuerwehr fängt Natter in Fell ein

Wie die Schweicher Polizei am Abend mitteilte, hätten Passanten gegen Mittag auf der Straße "Am Kapellchen" in einem Wohngebiet eine etwa ein Meter lange Schlange entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten und die hinzugezogene Feuerwehr stellten fest, dass es sich bei dem Fundstück um eine heimische Natter handelte. Feuerwehrleute hätten das Tier artgerecht eingefangen, heißt es im Polizeibericht. Die Herkunft der Schlange blieb jedoch bis zum Abend ungeklärt.



Im Mai hatten Polizei und Feuerwehr in Schömerich (Verbandsgemeinde Kell am See) eine Schlange eingefangen, die sich als Ringelnatter herausstellte. cus