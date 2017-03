Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Kordel

Nach ersten Angaben wurden die Feuerwehren am Montag gegen 17.25 Uhr alarmiert. In einem Haus in der Hauptstraße in Kordel-Kimmlingen war ein Feuer ausgebrochen. Flammen und starker Rauch drangen aus den Fenstern. Die Brandursache des Feuers im ersten Obergeschoss des Wohnhauses und die Schadenshöhe sind noch unklar. Der Bewohner blieb unverletzt und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ortsdurchfahrt war zeitweise für den Verkehr voll gesperrt.