Frau auf Parkplatz an der B 52 bei Mertesdorf überfallen - Täter rauben mehrere teure Turnschuhe

Wie die Trierer Kriminalpolizei am Sonntag mitteilte, habe die Frau mit ihrem Porsche SUV auf dem Parkplatz bei Mertesdorf direkt an der B 52 in Fahrtrichtung Hermeskeil gestanden. Zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr hätten mindestens zwei bewaffnete Männer die Frau überfallen. Sie hätten unter anderem eine größere Anzahl von hochwertigen Turnschuhen der Marke Nike geraubt und seien dann mit einem weißen, älteren Lieferwagen über die B 52 in Richtung Hermeskeil geflüchtet.



Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Trier, 0651 – 9779 2290