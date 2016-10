Frau stirbt in Langsur an Kohlenmonoxidvergiftung - Mehrere Verletzte - Großeinsatz der Rettungskräfte

(Langsur) In Langsur ist am frühen Morgen eine Frau in einem Haus in Langsur (Landkreis Trier-Saarburg) leblos entdeckt worden. Sie konnte nicht mehr reanimiert werden. Nach Angaben der Polizei starb sie offenbar an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Nach ersten Angaben der Leitstelle der Polizei erlitten zudem mehrere Menschen in dem Haus, offenbar zwei Angehörige der Frau und zwei Angehörige der Rettungskräfte, ebenfalls eine Kohlenmonoxidvergiftung. Das Mehrfamilienhaus sei geräumt worden, sagte ein Polizeisprecher.



Gegen 7.55 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass eine Frau in einem Haus in Langsur leblos in ihrem Bett gefunden worden sei. Versuche sie zu reanimieren seien fehlgeschlagen.



Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor, auch die Ursache des Kohlenmonoxidaustritts ist noch ungeklärt.



Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz, darunter die Feuerwehr, das DRK mit drei Rettungswagen und der Notarzt, die Notfallnachsorge sowie die Polizei. (j.e.)