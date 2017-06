Gartenhaus und Thuja-Hecke geraten in Brand

Foto: Agentur Siko

(Kenn) Ein Arbeiter sollte an einem Haus auf der Kenner Ley in Kenn (Kreis Trier-Saarburg) nur die Hecke schneiden, doch dann wollte er Unkraut abflämmen - und setzte eine Hecke in Brand.