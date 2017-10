Haus des Sports: Schweich investiert in mehr Sicherheit

WEITERE BESCHLÜSSE AUS DER SITZUNG

Das, was vor allem Mitglieder des Turn- und Sportvereins (TuS) Issel und des Lauftreffs Schweich geleistet haben, ist eine Hausnummer: "Rund 1700 Stunden an Eigenleistung haben sie am Haus des Sports erbracht", sagte Stadtbürgermeister Lars Rieger (CDU). Damit hätten sie der Stadt rund hunderttausend Euro eingespart.Architekt Hans Müller stellte vor, was noch zu tun ist: die Gestaltung des Außengeländes - Pflasterarbeiten, Anbringen der Grünanlage und eines Zauns. Kosten: rund 36 000 Euro. Laut Müller habe der Bau die Stadt dann insgesamt rund 700 000 Euro gekostet. Alle waren sich einig, dass keine weiteren Eigenleistungen von den freiwilligen Helfern verlangt werden könnten und die Arbeiten an der Außenanlage von der Stadt geschultert werden müssten. Auch der Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Schweich und dem TuS Issel, dem Lauftreff Schweich, der TuS Mosella Schweich sowie dem Handballsportclub Schweich stand auf der Tagesordnung. Nach langen Diskussionen stimmten alle Ratsmitglieder dem Nutzungsvertrag zu.Einig waren sich die Schweicher Kommunalpolitiker auch, dass die Sommerbepflanzung von Mai bis Oktober auch im kommenden Jahr wieder bei Flower und Shower aus Klewe geordert werden solle. 56 Blumenkübel mit Hängegeranien hatten in diesem Jahr erstmals im Sommer das Stadtbild verschönert. Um Sicherheit ging es bei der Erweiterung der Straßenbeleuchtung am Portisheadkreisel, Bahnhofstraße/K39. Rainer Heib von Innogy Netze Deutschland erläuterte das Vorhaben. Am Kreisel sollen unter andrem drei Zebrastreifen entstehen, die entsprechend den Vorschriften beleuchtet werden.Zusätzlich werden Leuchten versetzt, neue aufgestellt und einige gegen LED- Straßenleuchten ausgewechselt. Ziel der rund 24 000 Euro teuren Maßnahme ist Heib zufolge, den Schulweg sicher zu machen und Energiekosten zu senken. Der Rat hat das Angebot einstimmig angenommen.Die Stadt Schweich überlässt dem Kreis Trier-Saarburg dieunentgeltlich, damit er sie für die Meulenwaldschule nutzen kann. Der wiederkehrendewurde auf 0,00063 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Das heißt, für ein zehntausend Quadratmeter großes Grundstück wäre ein Beitrag von 6,30 Euro zu zahlen. Die Stadt Schweich beteiligt sich im Jahr 2018 mit 65.000 Euro Trägeranteil an denTrier-Saarburg in Schweich. Das Büro Jakobs & Fuchs aus Morbach erhält den Auftrag für Planung und Durchführung für die Straßenbaumaßnahmen im, das Büro Sonntag aus Riol für die Planung und Ausführung der landespflegerischeren Maßnahmen. (kat)