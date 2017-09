Hohe Mauer stürzt bei Bauarbeiten ein - Arbeiter in Riveris unter Schutt eingeklemmt

Der Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagmittag gegen 11.55 Uhr in der Waldstraße in Riveris in der VG Ruwer ereignet. Mit dem Stichwort „Person in Zwangslage“ wurden mehrere Feuerwehren alarmiert.



Bei Bauarbeiten an einem Wohnhaus rissen Bauarbeiter zu der Zeit eine Mauer ab. Dabei geriet ein Bauarbeiter unter die Mauer und wurde darunter eingeklemmt. Da die Arbeiter den Mann nicht ohne Hilfe freibekamen, wurde die Feuerwehr gerufen. Diese traf zeitgleich mit den First Respondern an der Einsatzstelle ein.



Der eingeklemmte Bauarbeiter wurde schnell befreit und wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Laut Polizei erlitt der Mann schwere Verletzungen.



Die Bauarbeiten wurden vor Ort vorübergehend eingestellt.



Im Einsatz waren die FEZ, Wehrleitung und Tagesbereitschaft VG Ruwer, die Feuerwehren aus Riveris und Waldrach. Zudem die First Responder Waldrach, die Malteser Pluwig, der Air Rescue III aus Luxemburg und die Polizei.