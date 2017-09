Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand in Gusterath - Keine Verletzten

(Gusterath) Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Olk" in Gusterath (Kreis Trier-Saarburg) gekommen.