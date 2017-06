In einer Linkskurve stürzte er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Eine entgegenkommende Fahrerin konnte gerade noch ausweichen. Sie erlitt einen leichten Schock. Der Motorradfahrer wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.



Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigelotst. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich sowie das DRK Ehrang mit Notarzt.