Integratives Schulprojekt in Schweich: Mega-Bauprojekt startet im Frühjahr

Schweich/Trier. Die zu erwartenden Gesamtkosten von 44 Millionen Euro sagen es bereits aus: Der Bau des neuen Schulzentrums im Schweicher Norden ist ein Megaprojekt (Zeitplan siehe Extra). Wie die neue Grundschule Schweich und die neue Treverer Schule aussehen werden, steht bereits fest (siehe Modell). Nach einem Architektenwettbewerb haben die Berliner Büros Numrich Albrecht Klumpp (Schulbauten) und KuBuS Freiraumplanung (Außenanlagen) den Zuschlag für die Planung erhalten. Was die räumliche und pädagogische Verzahnung angeht, stehen die künftigen Partnerschulen mit der Schulbehörde ADD und den Schulträgern in engem Kontakt.Nun hat sich der Zweckverband Integratives Schulprojekt, der eigens für Bau und Betrieb der Schulen gegründet worden ist, mit der sogenannten inneren Erschließung befasst. Die ist aus zwei Gründen nicht einfach: Erstens ist auf dem Geländedreieck zwischen der Bahnhofstraße und der Kreisstraße 39 relativ wenig Platz. Die Planer kämpfen um jeden Zentimeter, damit rings um die Schulen noch Zufahrtsstraße, Parkplätze, Wassermulden und eine Lärmschutzwand angelegt werden können. Zweitens ist der Untergrund nicht der baufreundlichste. Heißt: Um die Standfestigkeit zu verbessern, muss der Boden zusätzlich verstärkt werden. Bei der Straße müsse eine 60 Zentimeter dicke Bodenverbesserung eingebracht werden, teilte Planer Hubert Bruch (Büro igr, Rockenhausen) kürzlich in einer Zweckverbandssitzung mit.

Pflasterung oder Teer?

Dem Zweckverband gehören jeweils acht Vertreter der Schulträger an - für die Förderschule (siehe Hintergrund) ist das der Landkreis Trier-Saarburg und für die Grundschule Schweich die Verbandsgemeinde Schweich.2,5 Millionen Euro soll die Erschließung kosten, die Bauarbeiten sollen im Mai 2017 losgehen. Laut Planer Bruch wird zunächst Boden abgetragen, dann wird standfesterer Untergrund aufgetragen. Anschließend werden Wasser-, Kanal- und Kabelleitungen verlegt und eine provisorische Straße für die Baufahrzeuge errichtet. Der Zu- und Abfahrtsverkehr während der Bauphase läuft ausschließlich über die Kreisstraße. In Höhe der Ermesgraben-Zufahrt wird eine Linksabbiegespur eingerichtet. Diese wird später ebenso wie die Baustraße zurückgebaut. Die Entscheidung, ob die Schulzufahrt (nur erreichbar über Bahnhofstraße) geteert oder gepflastert wird, soll laut Zweckverband zurückgestellt werden. Eine Pflasterung, wie sie auch im Schulbereich geplant ist, kostet rund 230 000 Euro mehr als Bitumen. Landrat Günther Schartz bemerkte nach einer Pro- und Contra-Diskussion im Zweckverband: "Das können wir später noch entscheiden. Mehrkosten von einer Viertel Million fallen uns womöglich noch öfter vor die Füße."Vor der Schule entstehen etwa 40 Parkplätze, bis zu 30 weitere sind an der Straße Richtung Gewerbegebiet am Bahnhof vorgesehen. Die Stichstraße zu den Schulen soll nicht von jedermann befahren werden können, deshalb wird sie mit einer Schranke versehen. Durchgängig führt ein zwei Meter breiter Fußweg durchs Schulzentrum. Im hinteren Bereich geht dieser in eine Rampe über, die zu einer Brücke über die K 39 führt. Dieser behindertengerechte Zugang für Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer schlängelt sich entlang eines Erdwalls bis gegenüber ins Baugebiet Ermesgraben. Die Kosten für Brücke und Rampen teilen sich der Kreis und die Stadt Schweich. Landrat Schartz drängte die Stadt, sich möglichst bald für eine Brückenvariante zu entscheiden, damit in einem Guss geplant werden kann.

Gehweg von Kreisel bis Schule

Meinung

Einen Pferdefuß gibt’s doch

Extra

Im Umfeld des Schulzentrums plant Schweich ferner den Bau von drei Überquerungshilfen am Portishead-Kreisel im Bereich Bahnhofstraße/K 39 sowie einen drei Meter breiten Gehweg vom Kreisel bis zur Schuleinfahrt. Schließlich soll der Fußweg für die Schweicher Grundschüler aus Richtung Madell/Bahnhofstraße möglichst sicher sein. Die Förderschüler werden überwiegend mit Bussen gebracht. Die Planung der Rampe wurde mit dem Behindertenbeauftragten des Kreises, Christoph Emmerling, abgesprochen. Unter anderem soll ein Blinden-Leitsystem eingebaut werden.Eine Grundschule und eine Förderschule unter einem Dach. Das hat es in unserer Region und weit darüber hinaus noch nicht gegeben. Neuland zu betreten, das ist immer eine große Herausforderung, es hat aber auch seinen Reiz und eröffnet in diesem Fall tolle Möglichkeiten, Schule einmal ganz anders zu leben und zu gestalten. Dessen sind sich auch alle Beteiligten bewusst. Zwangsläufig wird sich im späteren Schulbetrieb noch der eine oder andere Optimierungsbedarf ergeben, doch das sind Peanuts im Vergleich zu einem anderen Aspekt, der sich als großes Manko herausstellen könnte: die Lage der Schulen in Schweich und die daraus resultierende Erreichbarkeit. Lediglich eine Zu- und Abfahrt über die Bahnhofstraße, das ist keine glückliche Lösung. Das gilt auch für den Fußweg-Einstieg im Baugebiet Ermesgraben. Hier ist das Chaos programmiert, wenn morgens innerhalb weniger Minuten Dutzende Elterntaxis vorfahren.Der Grunderwerb ist nahezu abgeschlossen. Die Planungsbüros arbeiten am Hochbau-Entwurf und der technischen Gebäudeausstattung.Beginn der Erschließung des Geländes mit Herstellung des Lärmschutzwalls entlang der K 39 und einer Fußgängerrampe.schulbautechnische Prüfung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren.Beginn der Hochbauphase für Schulen und Sporthalle.Fertigstellung Hochbau. AnfangUnterrichtsbeginn. alfDie Treverer-Schule in Trier-Heiligkreuz ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung und den Bildungsgängen Grundschule/Berufsreife, Förderschwerpunkt Lernen und Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Derzeit besuchen 101 Schülerinnen und Schüler die Schule. Davon sind 49 aus dem Kreis Trier-Saarburg, 27 aus der Stadt Trier, 17 aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, sechs aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und zwei aus dem Vulkaneifelkreis. alf