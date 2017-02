Warum der LKW Feuer gefangen hat, ist noch nicht bekannt. Der Laster geriet an der Anschlussstelle Kenn auf der A 602 in Brand. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.



Durch den Unfall hat sich zeitweise ein enormer Rückstau ab der Anschlussstelle Kenn bis Föhren und zum Verteilerkreis in Trier gebildet.



Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr am Freitagmorgen. Seitdem ist die Straße in Richtung Trier nicht befahrbar. Nach bisherigen Informationen können sich die Aufräumarbeiten noch bis mindestens 10 Uhr hinziehen.