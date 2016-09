Er war am Mittwoch bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Ruwertal festgenommen worden. Ein Fluchtversuch scheiterte. Der Mann sei in der Vergangenheit durch Drogenkonsum aufgefallen, die Staatsanwaltschaft Trier hatte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und den Durchsuchungsbeschluss beantragt, so die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung habe man etwa 140 Gramm Amfetamin und ca. 200 Gramm Cannabis gefunden. Das Amtsgericht Trier ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.