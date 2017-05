Mann in Kordel verletzt: Erst den Zug verpasst, dann in Schacht gestürzt

(Kordel) Ein 52-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen verletzt im ehemaligen Bahnbetriebshof in Kordel gefunden worden. Wie die Polizei Schweich mitteilt, hatte der Mann am Samstagabend den letzten Zug in Richtung Koblenz verpasst und in dem Gebäude Schutz gegen die Kälte gesucht.