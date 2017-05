Mann stürzt bei Kordel in tiefes Loch

Am Sonntagmorgen um 8.50 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ramsteiner Weg nach Kordel gerufen. Auf dem dortigen Bahngelände war in der Nacht zum Sonntag ein Mann in ein eineinhalb Meter tiefes Loch gestürzt. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr befreien. Am Sonntagmorgen fanden Passanten den Mann und alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten den Verletzten völlig unterkühlten Mann innerhalb kürzester Zeit aus dem Loch befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, stand am Morgen noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kordel und Welschbillig, die Malteser aus Welschbillig und der Notarzt aus Trier Ehrang sowie die Polizei. flb