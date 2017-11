Motorradfahrer bei Unfall auf L145 schwer verletzt

Nach Polizeiangaben übersah ein abbiegender Kleintransporter das Motorrad, welches aus der Richtung eines nahegelegenen Einkaufszentrums kam. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch das Zweirad unter den Transporter geriet.



Der Fahrer des Motorrads stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. In Notarztbegleitung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden, an dem Pkw hingegen nur ein geringer Sachschaden.



Während der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.



Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, ein Rettungswagen des DRK Schweich und der Notarzt Ehrang.