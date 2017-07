Motorradfahrer stürzt und kollidiert mit Auto - Zwei teils schwer Verletzte

Wie die Polizei Schweich mitteilte, kam es am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr zu dem Unfall auf der L 46 beim Kaiserhammer Weiher. Ein 20-jähriger Motorradfahrer sei in einer Rechtskurve zu Fall gekommen, dann auf die Gegenfahrbahn gerutscht und dort mit dem entgegenkommenden Wagen einer 49-jährigen Frau kollidiert. Der Motorradfahrer verletzte sich so schwer, dass er an der Unfallstelle erstversorgt und dann in einem Trierer Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Die Autofahrerin wurde durch den Aufprall nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 46 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren eine Notärztin, zwei Rettungswagen und die Polizeiinspektion Schweich.