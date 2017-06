Nach ersten Informationen geriet offenbar gegen 8.30 Uhr der Abfall in einem Müllfahrzeug auf einem Autobahnparkplatz bei Hetzerath in Brand. Das Feuer griff dann auf das Führerhaus über, das vollständig ausbrannte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Abfall steht immer noch in Flammen. Erschwert werden die Löscharbeiten dadurch, dass die Hydraulik vom Brand zerstört wurde. Die Feuerwehr ist auf dem Autobahnparkplatz im Einsatz. Der Verkehr auf der Autobahn ist davon nicht beeinträchtigt. siko