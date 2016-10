Mut zum Hut: Modistenmeisterin Charlotte Müller eröffnet Laden in Mehring

Gekrönte Häupter haben bekanntlich eine Vorliebe für stilvolle Hüte. Man denke nur an Queen Elizabeth II, Königin Beatrix von den Niederlanden oder Herzogin Kate. Ob auch die neue deutsche Weinkönigin Lena Endesfelder ein Faible für Hüte hat? Falls dem so wäre, und sie ihre Krone bei passender Gelegenheit gegen eine schicke Kopfbedeckung eintauschen wollte, dann hätte es Lena einfach. Denn in der Bachstraße in Mehring, nur wenige Meter vom elterlichen Weingut entfernt, hat Anfang Oktober Charlotte Müller ihren Hutladen eröffnet.



Es ist das einzige Geschäft dieser Art in der Region. Das nächste gibt es erst in Luxemburg. Dort arbeitet die 29-jährige Hutmacherin als Angestellte montags bis mittwochs. Von Donnerstag bis Samstag trifft man Charlotte Müller künftig in ihrem eigenen Geschäft in Mehring an. Der Laden heißt „Hauptsache Charlotte“ und befindet sich im Erdgeschoss eines schmalen Hauses mit taubenblauer Fassade in der Bachstraße 26. „Es war immer mein Traum, mich selbstständig zu machen“, sagt die Modistenmeisterin.

Dass sie das „Männerhandwerk“ in Essen erlernte (spätere Stationen waren München und Düsseldorf), ist ihre Mutter schuld. „Mama hat sich für die Hochzeit meiner Schwester einen Hut in Luxemburg machen lassen. Als sie zurück kam, hat sie zu mir gesagt: ,Das ist dein Beruf’“.



Eigentlich wollte die Gastwirtstochter Goldschmiedin werden, doch sie fand keinen Ausbildungsplatz. Bereut hat sie den Mut zum Hut aber keine Sekunde lang. Sie habe schon als Kind gerne gebastelt und genäht, erzählt die 29-Jährige. Und Hüte herzustellen, sei ein sehr abwechslungsreiches und kreatives Handwerk.



Die Form- und Stilberatung sei ein wesentliches Kriterium des Berufs. „Die meisten Kunden haben nur eine vage Vorstellung von der Kopfbedeckung, die sie wollen“, sagt Müller. Ein Hut müsse zu den Gesichtsproportionen und zum Typ passen. Breiter Hut zu länglichem Gesicht, oder umgekehrt – das passe nicht zusammen. Auch die Farbe spiele eine große Rolle. Oft setzten Promis den Trend zum Hut. Der verstorbene Jazzsänger Roger Cicero etwa mit seinem Markenzeichen, dem Trilby aus Wollfilz. Oder Kultrocker Udo Lindenberg, der Hut mit Krempe trägt.

Charlotte Müller sieht ihre Aufgabe auch darin, den Leuten Mut zum Hut zuzusprechen. Viele bewunderten Hüte, müssten aber eine gewisse Hemmschwelle überwinden, um sie in der Öffentlichkeit zu tragen. „Das ist wie mit einer neuen Frisur, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es gut.“



Auch wenn ihr Laden der einzige weit und breit in dieser Branche ist, weiß Charlotte Müller, dass die Konkurrenz aus dem Internet groß ist. „Reich werden kann man damit nicht. Wenn man so etwas macht, dann muss man dafür brennen.“ Die nötige Power hat die zierliche Modistin, die in ihrer Freizeit Kickboxen betreibt, zweifellos. Außerdem kann sie auf die Unterstützung ihrer Eltern und ihres Freundes zählen. Und wer weiß: Vielleicht verirrt sich ja eines Tages mal „Blaues Blut“ ins blaue Haus.