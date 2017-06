Mythos Mosel 2017 begeistert tausende Weinliebhaber

Wenn Winzer bei einem Glas guten Wein zusammen sitzen, kann es schon mal passieren, dass sie auf die verrücktesten Einfälle kommen. Der „Mythos Mosel“ ist genau so entstanden, denn mit neuen und kreativen Ideen und Engagement wollen sie das Kulturgut Wein besonders für die junge Zielgruppe attraktiv machen.Bereits zum vierten Mal ist dieses Ereignis ein fester Bestandteil der Region Mittelmosel und erfreut sich immer größerer Beliebtheit weit über die Grenzen hinaus.Der Bereich der Mittelmosel wird in drei Bereiche aufgeteilt und jedes Jahr findet der Mythos Mosel auf einer anderen Etappe statt. In diesem Jahr haben 25 Winzer zwischen Detzem und Piesport eingeladen und präsentieren auf ihren Weingütern gemeinsam mit jeweils drei Gastwinzern ihre hervorragenden Weine inklusive kulinarischer Köstlichkeiten.Die Initiatoren, die Moseljünger, wahren den traditionellen Weinbau und verbinden ihn mit innovativen Ideen. Wer sind eigentlich die Moseljünger? Mit Religion hat der Name nichts zu tun, er bezieht sich auf das Alter der Winzerinnen und Winzer. Im Alter von unter 30 Jahren kann man aufgenommen werden und ab 40 zählt man zu den „Moselälteren“. Diese kommen jedoch nicht auf das Abstellgleis, sondern sind in beratender Funktion tätig oder bedienen, scherzhaft als „Graubärte“ bezeichnet, die Sektbar.Neben klassischen Weinen finden neue freche, party- sowie festmahlstaugliche Weine ihre Liebhaber.Der Startschuss erfolgte mit einer exklusiven Eröffnungsfeier, einer Minikreuzfahrt auf der Mosel mit der „Prinzess Marie Astrid“, einem luxuriösen Moselschiff, und der Landung eines Wasserflugzeugs mit Stuart Pigott, einem bekannten Weinkritiker, an Bord. Viele namhafte Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über die hervorragenden Rieslingweine zu informieren.Der Weinjournalist Michael Schmitt, der für die englische Zeitung von Janice Robinson, der Päpstin des Weines schreibt, sagt: „Es ist ein Verdienst der jungen Generation, so viele Weingüter zu einer Kooperation zu bekommen. Die jungen Winzer haben oft im Ausland gelernt, sind freundschaftlich miteinander verbunden und ziehen junge Leute an.“ Ein weiterer renommierter Gast, Verlagsbesitzer Gerhard Eichelmann „Der Eichelmann“ schreibt seit 18 Jahren Weinführer und sucht besonders nach neuen Winzern und ihren besonderen Weinen. Es spielt eigentlich keine Rolle, welchen der mitmachenden jungen Winzer man nach dem „Mythos Mosel“ fragt, die Meinung ist einhellig: „Wir möchten besonders junges Publikum ansprechen, über die Region hinaus für unseren Riesling werben, dem Publikum zeigen, wie toll unsere Mosellandschaft, Freundschaften und Zusammenarbeit pflegen.“ Das Zusammenwirken bekannter Weingüter mit Neulingen in der Branche bildet eine gute Grundlage. Professionelle Weintrinker und Hobbyweinprofis können auf einer relativ kurzen Strecke viele Weingüter kennen lernen. Das abwechslungsreiches Party- und Unterhaltungsprogramm war ein Magnet für Junge und Jungebliebene.