Nach Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der L 46 - Vier Verletzte (Fotos)

Auf der L 46 in Höhe des Wolfskaulenweihers ist es am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei Schweich sind dort aus bislang unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.In beiden Autos befanden sich jeweils eine Frau und ein Mann. Alle vier Menschen wurden mit leichten und schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.Die L 46 blieb während der Rettungsarbeiten gesperrt.Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehren Wache eins und zwei, der Löschzug Ehrang, das DRK aus Speicher und Ehrang mit Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10.