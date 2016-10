Nach Panne bei Korlingen: Auto geht in Flammen auf und rollt Hang hinab

Gegen 2.50 Uhr am Samstagmorgen hatte ein Fahrer aufgrund eines technischen Defekts seinen Wagen auf der Fahrbahn angehalten und war ausgestiegen, als plötzlich Flammen aus dem Auto aufstiegen.



Der Fahrer sowie ein zur Hilfe kommender Autofahrer alarmierten die Feuerwehr. Als diese am Unfallort eintraf, machte sich das brennende Fahrzeug selbstständig, rammte das andere Auto, durchbrach einen Zaun und rollte etwa 200 Meter einen Hang hinab.



Die Feuerwehr konnte das brennende Auto schließlich unter Kontrolle bringen und letzte Glutnester im Fahrzeuginneren löschen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.



Die Unfallstelle wurde großzügig abgestreut. Ersten Informationen zufolge enstand dem ausgebrannten Auto ein Totalschaden, an dem anderen Fahrzeug ein Schaden in fünfstelliger Höhe.