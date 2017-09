Nach Unfall auf der A1 nahe Moseltaldreieck: Straße bleibt länger gesperrt - Lange Rückstaus

(Trier) Der Unfall auf der A1 am Dienstagmorgen verursacht derzeit dicke Rückstaus in Richtung Wittlich und Trier. An der Baustelle auf der Fellerbachtalbrücke sind laut Polizei zwei Autos kollidiert. Nach bisherigen Informationen soll es mehrere Verletzte geben.