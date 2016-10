Pilotenfehler führten zum Absturz - Experten legen Bericht zum Flugzeugunglück 2014 bei Föhren vor

Föhren/Sehlem/Trier. Fast drei Jahre hat es gedauert, bis die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig den Abschlussbericht zum Absturz der Cessna Citation unweit des Flugplatzes Föhren vorgelegt hat. Auf 38 Seiten wird das schreckliche Ereignis, das im Januar 2014 die Menschen in der Region geschockt hat, dokumentiert. Die zweistrahlige Geschäftsmaschine war laut Augenzeugenberichten gegen 12.30 Uhr aus Richtung Wittlich in sehr geringer Höhe zum Flugplatz Föhren geflogen. Der Pilot habe noch versucht, die Cessna vor einem bewaldeten Hang hochzuziehen. Dabei habe die Maschine zunächst einen Baum gestreift, dann mit der Tragfläche einen Strommast. Schließlich sei das Flugzeug brennend in einen Acker gestürzt. Laut Experten haben mehrere Pilotenfehler zum Absturz geführt. Wahrscheinlich sei aufgrund einer fehlerhaften Einstellung am Navigationsgerät ein falsches Vertikalprofil geflogen worden. Wegen fehlender Sicht und einem „unzureichenden Situationsbewusstsein der Piloten“ sei der Sinkflug nicht rechtzeitig abgebrochen worden. Einige Fragen bleiben offen: Warum hat der erfahrene Pilot den Flugplatz Trier-Föhren angesteuert, obwohl dort starker Nebel herrschte und die Sicht nur etwa 100 Meter betrug? Warum nahm der Pilot keinen Funkkontakt mit dem Tower in Föhren auf? Warum wurde der Rückflug aus Südengland – das Unternehmer-Ehepaar hatte an einer Fasanjagd teilgenommen – vom Nachmittag auf den Vormittag vorverlegt? Hatte das spannungsgeladene Verhältnis, das offensichtlich zwischen den Piloten herrschte, Einfluss auf den Flug? Die Braunschweiger Experten haben hauptsächlich drei Aspekte geprüft: Insassen, Technik und Umwelt. Die Ergebnisse zu den beiden letzten Punkte sind eindeutig: Gute Sichtverhältnisse gab es nur auf dem Ausweichflugplatz in Hahn (Hunsrück). In Föhren und am anderen Ausweichflugplatz in Luxemburg war dichter Nebel. An dem Flugzeug wurden keine technischen Mängel festgestellt. Die Obduktion von Pilot und Co-Pilot habe keine Hinweise ergeben, dass deren Leistungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei. Der Flugleiter am Flugplatz Föhren hat ausgesagt, dass er am Unfalltag gegen 10.10 Uhr einen Telefonanruf des Piloten entgegennahm. Darin sei die Ankunft für etwa 12.30 Uhr angekündigt worden. Der Flugleiter sagte aus, er habe den Piloten auf den starken Nebel in Föhren hingewiesen und ihm mitgeteilt, dass – wenn überhaupt – erst gegen 13.30/14 Uhr mit einer Besserung der Sicht zu rechnen sei. Der Flugleiter ging nach dem Telefonat davon aus, dass der Pilot einen anderen Flugplatz wählt. So dachten auch Angehörige, die mit dem Piloten und einem Passagier telefoniert hatten (siehe Extra).



Extra: Telefonate mit Angehörigen



Die Ehefrau des 55-jährigen Piloten sagte gegenüber der Flugunfalluntersuchung aus, ihr Mann habe ihr vor dem Abflug telefonisch mitgeteilt, dass am Flugplatz Trier-Föhren Nebel herrsche und er nach Hahn oder Luxemburg fliegen werde. Gegenüber der Polizei sagte der Sohn des 61-jährigen Passagiers aus, dass sein Vater ihm am Morgen des Abflugtags mitgeteilt habe, dass ihr Flugzeug wahrscheinlich am Flughafen Frankfurt-Hahn landen werde. Es sei „völlig unvorstellbar“, dass sein Vater auf die Piloten Druck ausgeübt habe, nach Föhren zu fliegen. Seine Eltern hätten keinen Termindruck gehabt. alf