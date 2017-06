Polizei nimmt Schweicher Lotto-Räuber in Luxemburg fest

Foto: dpa

(Schweich/Luxemburg) Nach dem Überfall auf eine Lottoannahmestelle in Schweich am 22. Mai hat die luxemburgische Polizei nun einen 30-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Dies teilt die Polizei mit. Der Mann sitzt inzwischen in Deutschland in Untersuchungshaft.