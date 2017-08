Wie die Trierer Polizei mitteilte, sei die Leiche am Mittwoch von Rechtsmedizinern der Uniklinik Mainz obduziert worden. Aufgrund der Ergebnisse und der weiteren Ermittlungen sei nicht von einem Fremdverschulden auszugehen, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat. Angehörige hatten die 43-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Schweich am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen wurde die Vermisste am Nachmittag tot in einem Bachlauf in der Nähe der Dhrontalsperre gefunden.