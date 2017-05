Polizei veröffentlicht weitere Fotos und Video vom Schweicher Raubüberfall (Video)

Zeugenhinweisen zufolge sollen die beiden Täter anschließend in Richtung Rettungswache in der Straße Zum Schwimmbad geflüchtet sein. Dort sollen sie in ein weißes Auto eingestiegen sein, das am Straßenrand auf einem Parkplatz gegenüber der Rettungswache stand und in dem ein weiterer Täter auf sie wartete. Dann sollen sie Richtung Brückenstraße gefahren sein. Der weiße Wagen soll einem SUV oder Van ähneln und sehr neu oder frisch gewaschen ausgesehen haben.



Die beiden Haupttäter beschreibt die Polizei folgendermaßen: Beide hätten ein südeuropäisches Aussehen, trugen Kappen und sprachen gebrochen deutsch.



Der ältere Mann, etwa 30 Jahre alt, soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein. Er hielt der Mitarbeiterin die Waffe an den Kopf. Er trug seine dunklen Haare kurz und trug khakifarbene Shorts, ein weißes T-Shirt mit buntem Aufdruck auf der Brust, eine schwarze Jacke und helle Turnschuhe der Marke Nike.



Der zweite Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er hatte dunklere Haut als sein Begleiter und trug seine Kappe falsch herum. Er war mit mittelblauen kurzen Jeans-Shorts, einem weißblauen Shirt, einer schwarzen Jacke und schwarzen Turnschuhen mit weißem Emblem der Marke Nike bekleidet. Auf der Stirn trug er eine Sonnenbrille.



Die Polizei fragt: Wer hat die unbekannten Täter auf ihrer Flucht gesehen? Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Auto machen, den die Täter als Fluchtfahrzeug nutzten?



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 06561/9779-1301 oder unter 06561/9779-2290 zu melden.