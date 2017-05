Raubüberfall in Schweich - Polizei fahndet nach zwei Männern

Gegen 15.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Männer den Lottobereich neben einem Lebensmittelgeschäft in der Schweicher Brückenstraße überfallen hätten. Einer der Männer habe dabei der Mitarbeiterin eine Waffe an den Kopf gehalten. Die Männer sollen Bargeld erbeutet haben. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Dies teilt die Polizei mit.



Die beiden Männer sollen in Richtung Schwimmbad geflohen sein. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Sie rät, keine Anhalter mitzunehmen, und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Die beiden Täter sollen südeuropäisch aussehen, Kappen tragen und gebrochen deutsch sprechen. Der ältere Mann, etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, soll der Mitarbeiterin die Waffe an den Kopf gehalten haben. Er trug seine schwarzen Haare laut Beschreibung kurz. Er soll khakifarbene Shorts, ein weiß-beigefarbenes Shirt und helle Schuhe der Marke Nike mit weißen Sohlen getragen haben.



Der zweite Täter soll etwa 20 Jahre alt sein. Er hatte dunklere Haut als sein älterer Begleiter. Außerdem soll er seine Kappe falsch herum getragen haben. Auch er hat dunkle, kurze Haare. Er trug mittelblaue Jeans-Shorts, ein schwarz-weißes Shirt, eine dunkle Jacke und schwarze Turnschuhe mit einem weißen Emblem der Marke Nike.



Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06508/915710 oder unter 0651/97791301.