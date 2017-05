Rechts ist jetzt das sichere Links: Neue Verkehrsregelungen in Schweich

Kommentar

Meinung

Schweich hat noch mehr Verkehrsbaustellen

Gute Nachricht für die Bewohner der oberen Bahnhofstraße in Schweich: Sie können ihre Fahrzeuge bald wieder wie früher vor dem Haus abstellen, müssen nicht mehr in Seitenstraßen auf Parkplatzsuche gehen. Das absolute Parkverbot werde "zeitnah" aufgehoben. Das hat Stadtbürgermeister Lars Rieger auf TV-Anfrage mitgeteilt. Auf beiden Seiten der wichtigen Einfallstraße aus Richtung B 53 (Trier) und L 47 (Föhren) sollen Parkmarkierungen angebracht werden.Wo die weißen Vierecke hinkommen, hat das Trierer Ingenieurbüro Boxleitner ausgearbeitet. "Die Markierungen sollen versetzt erfolgen, teilweise einzeln und in Blöcken", sagt Geschäftsführer Kurt Müller.Dabei geht es nicht nur um die Bahnhofstraße, auch die Feldstraße, wo bisher mehr oder weniger wild geparkt wurde, soll feste Parkbuchten zugewiesen bekommen. Zwei Hauptziele sind laut Müller damit verbunden: ein aufgelockertes Straßenbild und eine bessere Verkehrssicherheit.Die breite, geradeaus verlaufende Bahnhofstraße sei zur Raserstrecke geworden, seit die versetzt parkenden Autos den Verkehr nicht mehr bremsten. Solche und ähnliche Klagen von Anwohnern waren in der Vergangenheit häufig zu hören.Die Stadt hatte das Parkverbot in der Bahnhofstraße mit dem zunehmenden Verkehr durch die (mittlerweile längst aufgehobene) Vollsperrung der Oberstiftstraße begründet. Zudem hätten Busfahrer der Linie 8 Probleme gehabt, an den parkenden Fahrzeugen vorbeizukommen. Parkmarkierungen soll es in der Bahnhofstraße von der Einmündung Langfuhr bis zur Bertradastraße geben, in der Feldstraße zwischen Bahnhofstraße und Isseler Straße.Auch am anderen Ende der Stadt, in der unteren Brückenstraße, müssen sich die Kraftfahrer umstellen. Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, heißt es jetzt für Autofahrer, die aus Richtung Schwimmbad oder vom Parkplatz des E-Centers auf die Brückenstraße wollen. Das unmittelbare Abbiegen in Richtung Innenstadt ist neuerdings untersagt. Wer dorthin möchte, muss zunächst zum Kreisel an der Moselbrücke fahren, dort eine "Ehrenrunde" drehen und dann zurück. Durch die Linksabbieger sei es zu Rückstaus gekommen, bei Schulschluss teilweise sogar bis in die Stefan-Andres-Straße, sagt Andrea Raach-Pütsch, Verkehrsexpertin bei der Polizei Schweich.Die blauen Schilder mit dem weißen Pfeil nach rechts, so hat der TV beobachtet, scheinen allerdings für viele Autofahrer noch ziemlich gewöhnungsbedürftig zu sein. Oder sie werden bewusst ignoriert, wenn weniger Verkehr herrscht.Die Stadt hat sich lange Zeit gelassen, aber nun kommt endlich mehr Ordnung in Bahnhof- und Feldstraße. Parkbuchten sind zwar auch immer umstritten - der eine will sie vor dem Haus, der andere nicht - , aber sie sind immer noch besser als das wilde Parken oder das absolute Parkverbot. Auch das Rechtsfahrgebot in der unteren Brückenstraße ist vertretbar. Zu Stoßzeiten ist einfach zu viel Verkehr, um gefahrlos nach links zur Innenstadt abbiegen zu können - zumal neben den Fahrzeugen in der Brückenstraße auch noch die Linksabbieger aus dem Flürchen zu beachten sind. Schweich hat aber noch etliche Verkehrsbaustellen mehr. So stößt der Minikreisel am Rathaus schon länger an seine Grenzen. Und im Bereich Schlimmfuhren/Bernhard-Becker-Straße geht es zeitweise auch sehr abenteuerlich zu. Hier sollte die Stadt auf die Tube drücken, damit die geplanten beiden Kreisverkehre bald kommen.