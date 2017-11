Rock für Ruanda: Feiern mit Nullstatus und Proof in Butzweiler

Zum 27. Mal veranstaltete die katholische Jugendgruppe aus Butzweiler das eintägige Benefizfestival Rock für Ruanda. Alle Künstler verzichten bei der mittlerweile etablierten Veranstaltung in der Region auf eine Gage. Gegen 20.30 Uhr betraten die Lokalmatadore der Coverband Nullstatus die Bühne, welche dafür sorgten, dass die Besucher auf den Hauptact des Abends, die Rockband Proof, eingestimmt wurden. Mit Coversongs von Rammstein oder auch Iron Maiden brachte Proof die Halle endgültig zum Beben. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurde nicht viel an der Organisation der Veranstaltung geändert. "Größere Änderungen gab es zuletzt bei Rock für Ruanda im letzten Jahr. Da haben wir die Hallenstruktur etwas geändert und Gruppenanmeldungen ab zehn Personen eingeführt", sagt Max Kimmlingen vom Orga-Team.Die Besucherzahlen halten sich seit Jahren stabil im mittleren dreistelligen Bereich, was für die gute Arbeit der Jugendlichen spricht. Nicht umsonst gewann deshalb auch die katholische Jugendgruppe aus Butzweiler im Jahr 2016 den Ehrenamtspreis des Trierischen Volksfreunds.Die genaue Spendensumme lässt sich so kurz nach der Veranstaltung noch nicht genau beziffern. "Von Jahr zu Jahr schwankt die Summe teilweise stark. Wir hoffen jedoch in diesem Jahr wieder auf eine vierstellige Summe im mittleren Bereich", sagt Kimmlingen. Der gesamte Betrag komt dem Verein Ruanda Komitee Trier zugute, der die Spendensumme für Projekte vor Ort in Ruanda verwendet. Zuletzt wurde beispielsweise eine Berufsschule erneuert, um den Jugendlichen in Ruanda bessere Zustände beim Lernen zu ermöglichen.