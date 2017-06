Rund 80.000 Euro mit dem kleinen Ball erspielt: Golfturnier in Ensch

Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand am Wochenende ein riesiges Golfturnier mit über 100 prominenten Teilnehmern statt. Das sechste Benefiz-Golf-Turnier in Ensch erbrachte den stolzen Betrag von rund 80 000 Euro.„Nein“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter der Firma TMS, S.A. Metall- und Stahlbau und Mitorganisator, Matthias Weyer, „wir scheuen die Öffentlichkeit auf keinen Fall. Doch wenn im Vorhinein bekannt wäre, welche Größen aus Film, Funk, Sport und Fernsehen hier teilnehmen, wäre ein Menschenauflauf wohl kaum zu vermeiden.“Dazu sei der Platz in Ensch, auch aus Sicherheitsgründen, nicht ausgelegt. Die Idee zu dem TMS & Friends EAGLES Charity Golf Cup an der Mosel wurde in einer Bierlaune geboren. Weyer: „Schnell waren neben uns weitere Firmen aus der Region mit im Boot.“ Gleichgesinnte zu gewinnen war kein Problem.Denn der EAGLES (Adler) Charity Golf Club arbeitete von Anfang an gerne mit. Er versteht es seit vielen Jahren durch soziales Engagement bedürftigen Menschen und insbesondere Kindern zu helfen. Die Freude war in den vergangenen Jahren groß, konnten doch bisher rund 250 000 Euro durch die sechs Turniere in Ensch an Hilfsbedürftige ohne Abzüge weitergegeben werden. In Ensch war am Freitag großer Bahnhof angesagt. So trafen sich Altbekannte wie zum Beispiel der aus über 100 Fernsehfilmen und Serien bekannte Günther Maria Halmer, die Schauspielerin „Gabi Zenker“ aus der Lindenstraße, Andrea Spatzek, aber auch der Profifußballer Winfried Schäfer mit seiner markanten Mähne und der Handball-Welt- und Europameister, Heiner Brand, mit seinem unverwechselbaren Schnurrbart.Der zunächst einsetzende Regen konnte die Golfer nicht beeinflussen. Der Präsident des Golf Clubs Trier, Thomas Schmitt, warnte bei seiner Begrüßung aber vor möglichen Gewittern und beschrieb die Schutzmöglichkeiten. Nach schönen Stunden, auch bei nicht optimalem Wetter, erhalten am Abend die Empfänger (siehe Extra) ihre Schecks. Der Präsident der EAGLES, Frank Fleschenberg, er war Profifußballer und Fußballmanager, sagt: „Wir sind stolz darauf, immer wieder Organisationen begünstigen zu können, die auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen sind, da sie keine staatliche Förderung erhalten. Insgesamt konnten wir über 30 Millionen Euro an Spendengeldern durch die Golfturniere und ähnliche Aktionen in ganz Deutschland und den angrenzenden europäischen Ländern weitergeben.“Dr. Ilse Maria Ehmann Stiftung, Verein Kinderhilfe Organtransplantation, Stiftung Schneekristalle, Aline-Reimer Stiftung, Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, Vereinigte Hospitien – Ruländer Hof, Förderverein Kinderpfade Indien e.V., L’Association Luxembourgeoise pour le Spina Bifida, Jugendwerk Don Bosco Trier, Förderverein krebskranker Kinder Trier e.V.Weiter Infos: www.eagles-charity.de.